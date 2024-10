Sindicato dos Jornalistas lança campanha de recadastramento dos filiados

O Sindicato dos Jornalistas do Estado do Rio de Janeiro acaba de lançar uma campanha de recadastramento destinada a todos os seus filiados. A iniciativa tem como objetivo garantir que os dados dos profissionais sejam atualizados, fortalecendo a comunicação entre o sindicato e seus membros e assegurando que todos continuem a ter acesso às informações, eventos e as lutas travadas pela entidade em parceria com a FENAJ.

De acordo com a diretoria, o recadastramento é fundamental para que o sindicato possa aprimorar seus serviços, além de manter os jornalistas informados sobre as diretrizes e ações que impactam diretamente a categoria. “A atualização dos dados é essencial para que possamos manter a categoria unida e bem representada, principalmente em tempos solicitados como os atuais”, reforçou o presidente do sindicato, Mário Souza.

Prazo e como participar

Os filiados da ativa e aposentados têm até dia 20 de novembro para atualizar seus dados. O processo é simples e pode ser feito de formulário online, por meio de um formulário disponível no link a seguir:

👉 Para preencher o formulário de recadastramento basta clicar neste link

De acordo com o Sindicato, as informações solicitadas são preenchidas em poucos minutos. A campanha visa facilitar o processo, proporcionando maior comodidade aos afiliados, que poderão atualizar suas informações de qualquer lugar e a qualquer momento.

Importância do recadastramento

Manter os dados atualizados é uma forma de fortalecer a categoria e garantir que todos os afiliados recebam as comunicações oficiais, participem de votações e decisões importantes e juntos nos fortalecemos na defesa e luta por melhorias salariais, contra as agressões, preconceitos e benefícios à toda classe. “Com o recadastramento, poderemos garantir que nossas campanhas, ações e informações cheguem a todos os jornalistas, sem exceção”, destacou o presidente Mário Souza.

O sindicato reforça a importância da participação de todos para manter a representatividade ativa e a força coletiva dos jornalistas no estado.

Para mais informações, entre em contato com o sindicato pelo telefone ou e-mail jornalistasfluminenses@gmail.com.