Centro de Reabilitação de Neves vai ampliar atendimento

O Centro Especializado em Reabilitação (CER III), em Neves, São Gonçalo, está sendo preparado para ampliar a oferta de modalidades. Atualmente, a unidade de saúde realiza a reabilitação física, intelectiva e visual dos pacientes. Após as adaptações, melhorias, aquisição de equipamentos e obras que estão sendo feitas na unidade, o CER passará por avaliação do Ministério da Saúde e poderá passar a atender a modalidade auditiva, tornando-se CER IV.

A unidade já teve todo o piso da recepção trocado por porcelanato e recebeu nova pintura em todos os ambientes internos. A recepção e a área de fisioterapia ganharam ares-condicionados. Outros ambientes, inclusive os banheiros, passam por manutenções e um parquinho infantil com grama sintética será instalado.

Leia também:

PRF e PF prendem homem com 23 quilos de drogas na Região dos Lagos

Grave acidente deixa motociclista morto no Pacheco, em São Gonçalo



Todo o rebaixamento foi substituído. A manutenção nas redes elétrica e hidráulica, no telhado para evitar vazamentos e nos pisos de alguns setores já foi feita. Um letreiro de identificação novo também já foi instalado, seguindo a padronização das demais unidades de saúde revitalizadas. E a pintura na área externa está sendo realizada.

“Além das obras, a unidade precisará adquirir equipamentos para exames de audição para ser transformada em CER IV. Quando estiver tudo montado, a equipe do Ministério da Saúde é acionada, realiza a perícia e pode conceder ou não a autorização da oferta de mais uma modalidade: a auditiva. Estamos torcendo por isso”, disse a diretora do CER III, Micheli Samary.

A reforma está sendo realizada sem que os atendimentos sejam prejudicados. “A unidade é referência para a reabilitação física, intelectiva e visual de média e alta complexidades, tem equipe técnica e médica para os pacientes que têm deficiências, sequelas e transtorno do espectro autista (TEA). Mas queremos oferecer mais para os pacientes, incluindo os deficientes auditivos. Vamos melhorar sempre os serviços já oferecidos”, finalizou a secretária de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo, Dra. Bianca Serour.

Atendimentos – O CER III realiza acompanhamento com a equipe multidisciplinar com equipes de enfermagem, fonoaudiólogo, psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista, musicoterapeuta, psicopedagoga, assistente social, transcritora de braile e intérprete de libras. O local ainda conta com as seguintes especialidades médicas: neuropediatra, neurologista, pediatra, oftalmologista, otorrinolaringologista e ortopedista.

Como ter acesso – Todo atendimento realizado no CER III é feito após a inserção na Central de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo (Semsa). Assim, o paciente deve, primeiro, procurar uma unidade de saúde para marcar consulta com um médico generalista, que vai avaliar os casos e pode encaminhar para o especialista.

Após ter o encaminhamento do médico generalista ou profissional habilitado, o paciente ou responsável pode dar entrada com o pedido em qualquer posto de saúde, policlínicas e clínicas municipais, que vão inserir o paciente na Central de Regulação. É a própria regulação que vai determinar se ele é elegível para o tratamento no CER III ou se será atendido em outro local. Lembrando que o atendimento no centro especializado atende média e alta complexidades.

É necessário que os pacientes mantenham um telefone que funcione e esteja atualizado no cadastro. O contato e endereço do morador também podem ser atualizados em qualquer unidade de saúde. Se houver alguma pendência no pedido, os funcionários das unidades de saúde avisam ao paciente para que regularize a situação. Com qualquer pendência, o paciente não é chamado.

Após a regulação confirmar o atendimento no CER III, o paciente passa por nova avaliação da equipe multiprofissional do espaço, que vai definir para qual setor do CER III o paciente é elegível e direcionar para os tratamentos necessários.