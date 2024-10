Ataque a tiros em Maricá deixa feridos em estado grave

Na tarde do último domingo (27), um ataque a tiros deixou duas pessoas feridas em estado grave em São José do Imbassaí, Maricá, na Rodovia Amaral Peixoto. Vítimas deram entrada no Hospital Ernesto Che Guevara.

Os policias foram acionados após os feridos serem levados ao Hospital. Uma das vítimas relatou ter sido alvo de disparos realizados por ocupantes de um carro não identificado enquanto caminhava pela rua. Os dois foram atingidos por disparos efetuados sem abordagem prévia, o que indica um possível ataque premeditado.

O caso foi registrado na 82ª DP, que está apurando as circunstâncias do crime. Até o momento, informações sobre suspeitos não foram divulgadas.