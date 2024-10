Homem é atropelado após roubar celular na Avenida Brasil

Um homem foi atropelado após roubar um celular e fugir na manhã desta segunda-feira (28), na Avenida Brasil, Rio de Janeiro. O suspeito foi atingido por um ônibus que estava na calha do BRT Transbrasil na altura do Canal do Cunha, em Benfica, na Zona Norte.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, militares do quartel de Benfica foram acionados às 7h45 para a ocorrência próximo ao hotel Stop Time. A corporação informou que ainda não há informações sobre o quadro de saúde do homem.

Por conta do acidente, a calha do BRT foi interditada na altura do Canal do Cunha, no sentido Centro. Agentes da CET-Rio foram ao local. O trânsito é lento na região.