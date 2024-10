Alunos do Colégio de Aplicação Dom Hélder Câmara realizam caminhada pela paz em São Gonçalo

Assim como o Profeta Gentileza, que usava a região central do Rio para espalhar mensagens de amor, alunos do sexto e sétimo ano do Colégio de Aplicação Dom Hélder Câmara saíram pelas ruas do bairro Trindade, em São Gonçalo, em uma caminhada pela paz na manhã desta segunda-feira (28).

A escola, que é uma unidade de ensino afiliada ao PEA-UNESCO, está desde o início do ano realizando projetos baseados nos ensinamentos do profeta urbano carioca. Vestidos de branco e portando faixas, bandeiras e bolas brancas, os alunos distribuíram flores de papel confeccionadas por eles para a população. A passeata pela paz contou com a presença dos responsáveis pelos estudantes.

Para a professora de História, Ana Paula Veiga, levar esse pedido de paz para as ruas é uma continuação do trabalho desenvolvido ao longo do ano letivo. "Nós trabalhamos a gentileza, a paz e o respeito ao outro dentro da escola, levamos para dentro dos lares dos estudantes e, agora, estamos levando para a sociedade", comentou.

Durante o trajeto, os alunos foram acompanhados por um carro de som que, além de músicas, amplificava mensagens de gentileza.