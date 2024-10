Megaferiado no Rio: veja quem terá direito às folgas

Encontro das maiores economias globais acontecerá no Rio de Janeiro - Foto: Divulgação/ Prefeitura do Rio de Janeiro

Encontro das maiores economias globais acontecerá no Rio de Janeiro - Foto: Divulgação/ Prefeitura do Rio de Janeiro

Para os moradores do Rio de Janeiro, o mês de novembro começará com o pé direito. Com o objetivo de facilitar a logística da realização da Cúpula de Chefes de Estado e de Governo do G20, evento econômico internacional, o governo da cidade decretou feriado municipal nos dias 18 e 19 de novembro.

A cúpula ocorrerá entre dois feriados: o da Proclamação da República, no dia 15, e o Dia da Consciência Negra, na quarta seguinte (20). Com um fim de semana no meio (16 e 17), o megaferiado se estenderá de sexta, dia 15, até quarta, dia 20. Porém, nem todos conseguirão folga nos dias 18 e 19, confira a lista de quem trabalhará normalmente durante o período:

- Comércio de rua;

- Bares e restaurantes;

- Hotéis, hospedarias e pousadas;

- Centros e galerias comerciais, bem como shopping centers;

- Estabelecimentos culturais, como teatros, cinemas e bibliotecas;

- Pontos turísticos;

- Empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de imagens, bem como empresas programadoras e de produção de televisão por assinatura;

- Indústrias localizadas nas Áreas de Planejamento (APs) 3, 4 e 5;

- Padarias;

- Estabelecimentos que desenvolvem atividades por meio de trabalho remoto.

Leia também:

Dia do Funcionário Público: São Gonçalo e Maricá decretam ponto facultativo nesta segunda-feira (28)

Eleitores comemoram vitória de Rodrigo Neves em Icaraí

O que é o G20?

A cúpula do G20 é um fórum internacional que une as 19 as maiores economias do mundo, além das Uniões Europeia e Africana. Criado em 1999, o evento tem como objetivo discutir e promover a cooperação financeira e econômica global.