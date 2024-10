Prefeitura de Itaboraí homenageia médicos da rede municipal

Em comemoração ao Dia do Médico, celebrado em 18 de outubro, a Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), realizou uma homenagem especial aos profissionais de medicina da cidade. O evento, marcado por momentos de emoção e reconhecimento, aconteceu nesta sexta-feira (25), no auditório do campus Itaboraí do Instituto Federal Fluminense (IFF), reunindo médicos, enfermeiros, funcionários e autoridades municipais.

O secretário municipal de Saúde, Hédio Mataruna, destacou a importância dos médicos para o sistema de saúde local, elogiando o compromisso e a dedicação desses profissionais.

"Uma alegria estar aqui, vejo gente de todas as áreas e não só médicos, e isso retrata o que é a nossa secretaria. Temos união, estamos todos juntos em prol da melhor Saúde para o município de Itaboraí. Só essa semana nós tivemos mais de 13 mil atendimentos médicos na Atenção Primária, Especializada e Urgência e Emergência. Ano passado batemos o recorde de atendimentos na Atenção primária, com mais de 1 milhão de atendimentos e também ganhamos o selo de Boas Práticas do Ministério da Saúde para eliminação da transmissão vertical do HIV e estamos concorrendo a outros. Isso porque temos um time que trabalha e se dedica à população. Agradeço a Deus e me sinto honrado por estar a frente dessa equipe, que não para de bater recordes, que não para de avançar e não para de atender com humanização. Parabéns a todos os médicos da nossa cidade. Muito obrigado', expressou o secretário.

A tarde de homenagens contou ainda com uma palestra inspiradora da coach Mary Claro, que abordou o desenvolvimento socioemocional e outras habilidades essenciais para o exercício da medicina.

Representando seus colegas, o Dr. Leonardo Hayato expressou seu agradecimento pela homenagem e enfatizou a importância de seu trabalho na saúde pública de Itaboraí.

"Nós nunca tivemos um evento de homenagem ao Dia do Médico, ainda mais tão bonito assim. Ser médico não é uma coisa fácil, a gente precisa deixar muita coisa para trás, até a nossa própria família, para cuidar do ente querido de outras pessoas. Por isso, é muito bom quando somos valorizados dessa maneira. Estamos sempre buscando o melhor da população. Obrigado a todos", disse o médico.

O evento também contou com um vídeo comovente, que exibiu cenas do cotidiano dos profissionais de saúde, destacando o empenho e a dedicação dos médicos na assistência à população. A apresentação emocionou o público, reforçando o papel fundamental desses profissionais na cidade.