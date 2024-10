Alex Poatan, campeão do UFC, negocia para estrear como vilão no cinema

A trajetória do brasileiro Alex "Poatan" Pereira no UFC, maior evento de MMA do mundo, vem sendo de uma forma meteórica. Com apenas 10 lutas na organização, o atual campeão dos meio pesados (93 kg) já conquistou o cinturão em duas categorias diferentes, nocauteou grandes nomes do esporte e ganhou fama mundial, que já pode até ser considerado ter 'furado a bolha' do MMA. Noticias surgem que o lutador pode fazer sua estreia como ator em Hollywood.

De acordo com o canal "The Hollywood Reporter", Poatan está cotado para interpretar um vilão no "thriller" de ação "Onslaught", da produtora "A24". No longa metragem o brasileiro deve interpretar o personagem "The Butcher" (O açougueiro), o filme será protagonizado pela atriz porto riquenha Adria Arjona, que recentemente estrelou a comédia "Assassino por acaso".

Dessa forma, Poatan passa a ser mais um lutador que tenta se aventurar em obras cinematográficas. Caio Machado, atleta do UFC, Ryan Bader, ex-campeão do peso-pesado do Bellator, e Oleksandr Usyk, campeão mundial de boxe, poderão ser vistos no filme 'The Smashing Machine', que retrata á ascensão e a queda de um lutador.

O brasileiro fez sua estreia no MMA em 2015 e construiu um cartel com 12 vitórias e duas derrotas. Ele conquistou o cinturão da categoria peso-médio (84 kg) e meio pesado (93 kg). O futuro de Poatan no UFC no momento é incerto, como o lutador se tornou um dos maiores nomes da organização, ele tem diversos caminhos que pode escolher para sua carreira.

Poatan pode optar por defender seu cinturão contra o vencedor do combate entre Magomed Ankalaev vs Aleksandar Rakic, que acontece neste sábado (26), ou subir de categoria e tentar a sorte nos peso pesados. O brasileiro seria o primeiro atleta de MMA da história com chances reais de ganhar cinturão em três categorias de peso diferentes, conquista que alçaria Alex como o maior atleta da história do esporte.