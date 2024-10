Data da final da Copa do Brasil entre Atlético Mineiro e Flamengo pode mudar por conta do ENEM

As finais da Copa do Brasil entre Flamengo e Atlético Mineiro podem ter suas datas modificadas devido á realização do Enem. O Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed), solicitou nesta quinta feira (24) á mudança.

Os jogos foram marcados inicialmente para o próximo dia 3 no Rio de Janeiro e no dia 10 em Belo Horizonte. O Consed acredita que possa acontecer um conflito de interesses, já que são os mesmos dias da aplicação da prova, o que pode fazer com que estudantes deixei de fazer o exame ou façam a prova de qualquer jeito, para tentar acompanhar as partidas.

Leia também:

Universo agora tem curso de Medicina



Curiosidades gonçalenses: Você sabia que existe uma estátua de Charlie Chaplin em São Gonçalo?



A instituição ressalta que os portões dos locais de prova abrem ás 12h e fecham 13h, com o início do exame ás 13:30. O primeiro dia de provas está previsto para acabar ás 19h, e o segundo ás 18:30, horário que coincide com á chegada dos torcedores ao estádio, aumentando o risco de congestionamento e possíveis atrasos de estudantes para realização da prova.

O Enem já coincidiu com jogos importantes do Campeonato Brasileiro, mas essa será a primeira vez que irá acontecer em datas de uma final de torneio com grandes times do futebol brasileiro.