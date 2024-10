A grande luta de Wilson: Gonçalense realiza rifa para competir no Jiu-Jitsu em Abu Dhabi

O atleta Wilson Henrique da Silva Branco, de 23 anos, foi selecionado para participar da Abu Dhabi World Professional Jiu-Jitsu Championship, uma das competições de Jiu-Jitsu profissional mais importantes do mundo, que acontece todos os anos em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos. Para contribuir com as despesas da viagem, o gonçalense está promovendo uma rifa beneficente em suas redes sociais.

O jovem começou a treinar muito cedo, aos 10 anos de idade, em diversas modalidades, porém, o esporte que realmente o encantou foi o Jiu-Jitsu. Nesta arte marcial, o competidor precisa controlar o adversário com golpes, até conseguir imobilizá-lo, usando técnicas de torção ou estrangulamento, que finalizam o combate. Atualmente, o atleta possui a faixa marrom, concedida a praticantes avançados que demonstram um alto nível de habilidades técnicas e compreensão do esporte.

Para Wilson, a participação na competição internacional de Jiu-Jitsu brasileiro, em Abu Dhabi, significa não só a realização de um sonho, mas também um grande passo em sua carreira profissional. "É um sonho que tenho desde pequeno, lutar um campeonato mundial. Eu fico muito feliz de estar realizando esse sonho, mas é mais do que um sonho, é um objetivo pessoal. Não prometo vitória, mas vai ser guerra o tempo todo", afirmou.

Preparação para a competição e incentivo ao esporte

O atleta mantém uma rotina árdua de atividades físicas para se preparar para as grandes lutas. O gonçalense pratica crossfit, treinamento de força e condicionamento físico geral, duas vezes por semana e vai para a academia todos os dias.

Além de competir profissionalmente, o faixa marrom da equipe União São Gonçalo atua como árbitro de Jiu-Jitsu e trabalha como professor na Escola de Lutas José Aldo, no Jockey Club São Gonçalo. O esportista também participa do Projeto Social Ecoar, no Clube Recreativo Trindade, no bairro da Trindade, em São Gonçalo. A atividade promove aulas gratuitas de capoeira e artes marciais para crianças e idosos em situação de vulnerabilidade social.

Gastos para participar

O valor da rifa beneficente é de 20 reais

O atleta conseguiu auxílio da prefeitura de São Gonçalo, mas o valor não cobrirá todos os custos





Wilson conta que conseguiu auxílio da prefeitura de São Gonçalo por meio do programa Auxílio ao Atleta Gonçalense, iniciativa que disponibiliza recursos financeiros para ajudar esportistas do município. "Fui contemplado com o programa Auxílio ao Atleta Gonçalense, mas o benefício não cobriu todos os gastos", disse o lutador. Para custear todos as despesas necessárias, como passagem, hospedagem e alimentação, o jovem precisará conseguir o valor de 12 mil reais. Por isso, uma rifa está sendo promovida para ajudá-lo a atingir o objetivo desejado.

Todos que puderem contribuir comprando ou compartilhando a iniciativa são bem-vindos. A rifa beneficente custa 20 reais e os valores deverão ser transferidos pela chave pix: Whbranco@gmail.com (Wilson Henrique da Silva Branco). Para mais informações, ligue para (21) 98172-9715 ou entre em contato por suas redes sociais: @wilsonhenriquejj .

Compre uma rifa e faça parte da conquista de um gonçalense no cenário internacional! | Foto: Arquivo Pessoal

