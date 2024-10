Outubro Rosa: Instituições promovem atividade lúdica para conscientizar sobre o câncer de mama nesta sexta (25)

O Outubro Rosa, mês de conscientização do câncer de mama, será marcado por uma ação especial nesta sexta-feira (25), na Oncoclínicas Niterói. Das 10h às 12h, o público que passar pela unidade poderá participar de um quiz sobre mitos e verdades relacionados à doença e, quem responder corretamente às questões será premiada com uma sessão gratuita de fotos. O resultado do ensaio ficará disponível nas redes sociais.



A iniciativa é em parceria com o Instituto Gingas, com sede na cidade, que trabalha a capoeira e a acessibilidade. As fotografias serão feitas no estúdio da instituição, no Ingá, com os alunos do projeto Din Down Down: Construindo Laços com a Família.

Campanha promove inclusão e conscientização sobre pauta importante | Foto: Divulgação/Paulo Batelli

Promover campanhas de conscientização e educação em saúde fortalece a comunidade, criando um ambiente mais saudável e solidário. O envolvimento com essas ações estimula ainda a responsabilidade social e a empatia.

No país, segundo dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA), até 2025 serão registrados 73.610 novos casos da doença ao ano. No Rio de Janeiro a estimativa é de 10.290 ocorrências.