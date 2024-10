Mais chuva à vista! Previsão aponta tempo nublado para São Gonçalo e Niterói

Apesar dos dias intensos de calor e clima abafado, a previsão do tempo aponta a volta do tempo nublado e chuvoso para as cidades de São Gonçalo e Niterói. O fim de semana será marcado por quedas da água, principalmente à noite.

Prepare seu guarda-chuva e corta vento; e confira a previsão do tempo para o próximo fim de semana:

Leia também:

Mamógrafo móvel em São Gonçalo até sábado (26)

A grande luta de Wilson: Gonçalense realiza rifa para competir no Jiu-Jitsu em Abu Dhabi

SÃO GONÇALO

- Sexta-feira (25): Máxima de 32ºC e mínima de 24ºC. Sol com muitas nuvens, possibilidade de garoa à noite.

- Sábado (26): Máxima de 27ºC e mínima de 23ºC. Dia com sol e muitas nuvens. À noite, pancadas de chuva atingirão o município.

- Domingo (27): Máxima de 23ºC e mínima de 22ºC. Nublado com chuva pela manhã. À tarde e à noite pode garoar.

NITERÓI

- Sexta-feira (25): Máxima de 34ºC e mínima de 24ºC. Dia nublado e com tempo chuvoso à noite.

- Sábado (26): Máxima de 27ºC e mínima de 23ºC. Previsão de tempo nublado pela manhã e céu fechado à noite.

- Domingo (27): Máxima de 23ºC e mínima de 22ºC. Nublado com chuva pela manhã. Chance de garoa à tarde e à noite. Umidade ficará na faixa dos 84%.