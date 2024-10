Chuva faz teto de shopping desabar em São Gonçalo nesta quinta-feira (vídeo)

Durante a chuva que atingiu o Rio de Janeiro e outros municipios, parte do teto do Shopping Partage em São Gonçalo, no Centro da cidade, desabou, nesta quinta-feira (24). Os frequentadores ficaram espantados com o ocorrido.

O registro do desabamento foi feito pelos frequentadores que ficaram extremamente assustados com a situação.





Segundo a nota divulgada pelo centro comercial, o rompimento da estrutura se deu pelas fortes chuvas que passaram pela cidade de São Gonçalo. O Partage São Gonçalo notificou que o shopping foi temporariamente fechado. Nenhum ferido foi informado.

