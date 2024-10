Hospital Icaraí promove, em Niterói, caminhada gratuita de combate ao AVC

No próximo dia 26 de outubro (sábado), o Hospital Icaraí promove mais uma edição da sua Caminhada Combate ao AVC, com percurso de 2,4 km, do MAC (Museu de Arte Contemporânea) até a Igreja São Judas Tadeu (final da Praia de Icaraí, Niterói).

Ao todo foram 2 mil inscrições e de 7h às 8h15 da manhã, os 1000 primeiros inscritos poderão retirar os kits da corrida no Centro de Atendimento ao Turista (CAT), que fica no Quiosque da Neltur (Av. Benjamin Sodré S/N, Boa Viagem, Niterói).

Os participantes sem o kit poderão participar das atividades de caminhada e yoga, com aquecimento realizado pela equipe SESC. Na ocasião, haverá também o espaço Estação Saúde, com serviços de aferição de pressão, glicose e orientação nutricional com uma equipe multidisciplinar do Hospital Icaraí e do Hospital & Clínica São Gonçalo, além de pontos de hidratação e uma ambulância para suporte dos participantes.

A largada acontece às 9h, no CAT (Centro de Atendimento ao Turista) da Neltur, e o final será às 9h40 na Igreja São Judas Tadeu. Ao final da caminhada, às 10h, haverá yoga com a equipe do Dharma Bhūmi, com o encerramento da atividade às 11h.

De acordo com a Sociedade Brasileira de AVC, a doença continua, desde 2019, ultrapassando o número de mortes de causa cardiovascular no Brasil, seguido do infarto, relação inversa ao que é observado mundialmente.