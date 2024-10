Material de campanha de Carlos Jordy foi encontrado em 'operação anti-compra' de votos em Niterói

Os dois homens presos pela Polícia federal com R$ 500 mil em dinheiro em Niterói, nesta quinta-feira (24), também carregavam santinhos do candidato a prefeito Carlos Jordy (PL), que disputa o segundo turno com Rodrigo Neves (PDT) na cidade.

Os dois homens foram detidos no bairro de Icaraí. As cédulas estavam em mochilas dentro de um carro que, segundo a PF, é de uso do Departamento de Estradas e Rodagens do Rio de Janeiro (DER-RJ). O órgão nega e afirma que não há nenhum veículo do modelo apreendido a serviço ou de sua propriedade.

Os policiais federais chegaram ao veículo após um trabalho de inteligência e troca de informações. A suspeita é de que a quantia seria utilizada para compra de votos. Além da prática de corrupção eleitoral, o inquérito vai apurar lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Como no interior do veículo foi encontrado ainda um revólver calibre .38 com cinco munições, os presos também vão responder por porte ilegal de arma de fogo.

Leia também:

Dupla é presa em Niterói com R$ 500 mil para compra de votos

Sobe para dois o número de mortos após tiroteio na Avenida Brasil