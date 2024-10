Dupla é presa em Niterói com R$ 500 mil para compra de votos

Dois homens foram presos com meio milhão de reais em espécie em Icaraí, na Zona Sul de Niterói, durante uma ação policial contra crimes eleitorais na manhã desta quinta-feira (24). Acusados de envolvimento em um esquema de corrupção eleitoral, os suspeitos também estavam com uma arma. O dinheiro estava em um veículo de modelo padrão idêntico aos usados pelo Departamento de Estradas e Rodagens do Rio de Janeiro (DER-RJ), que negou, através de comunicado oficial, que ele pertença ou estivesse a serviço do órgão.

Os 500 mil reais seriam utilizados para compra de votos, segundo as investigações. A Polícia não confirmou se há indício de envolvimento com a campanha eleitoral de algum candidato. O dinheiro estava escondido em uma mochila no interior de um carro de passeio.

A identidade dos suspeitos também não foi divulgada. Eles foram levados para a Superintendência Regional da PF, junto do montante de dinheiro e do revólver calibre 38, que tinha cinco munições intactas. Agora, a Polícia segue investigando o suposto esquema em um inquérito instaurado para combater práticas de corrupção e lavagem de dinheiro no período eleitoral.

Procurado por O SÃO,GONÇALO o DER disse que "não há nenhum veículo desse modelo a serviço ou de propriedade do órgão" e que "um dirigente do DER já está, pessoalmente, na Polícia Federal para esclarecer o equívoco".

Com o montante apreendido em Icaraí, a PF chega a um total de R$ 4.565.040,00 apreendidos em ações de combate à corrupção eleitoral ao longo de 2024. O segundo turno das eleições municipais acontecem no próximo domingo (27). Em Niterói, disputam pelo cargo os candidatos Rodrigo Neves (PDT) e Carlos Jordy (PL).

*Em atualização