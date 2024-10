Familiares se despedem de motorista morto em São Gonçalo: "acabaram com minha família"

Comoção e indignação marcaram o velório de Wagner dos Santos Palmeira, funcionário de concessionária morto em assalto enquanto testava um dos automóveis da unidade em que trabalhava na última terça (22). O sepultamento aconteceu na tarde desta quarta (23), no Memorial Parque Nycteroy, em Vista Alegre. Ainda não se sabe quem foram os autores do crime, que aconteceu na rodovia RJ-104, na altura de Nova Grécia.

O velório começou por volta de 12h e reuniu mais de amigos, conhecidos e familiares do consultor de qualidade, que trabalhava em uma concessionária da Fiat no Arsenal. Entre as homenagens, familiares pediram por justiça. "Destruíram minha família. Tiraram a vida do meu irmão, que [era] tão alegre, tão feliz. Conseguiram acabar com nossa vida, acabaram com nossa família", lamentou a irmã mais velha, Carla Vanucci, de 40 anos.

Leia mais sobre o caso:

➢ Identificado motorista assassinado durante assalto na RJ-104, em SG

➢ Funcionário de concessionária é morto em assalto na RJ-104, em São Gonçalo

Segundo relatos iniciais, Wagner foi abordador pelos assaltantes e baleado antes de sair do automóvel - um modelo Fastback da marca Fiat que ele levara para test drive. Os criminosos fugiram com o veículo e com o aparelho celular da vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local do crime.

"O Wagner era um cara trabalhador. A palavra que definia ele realmente é alegria, porque ele só vivia rindo, alegre. O ambiente podia estar triste que, quando ele chegava, alegrava o lugar. Nós esperamos que a justiça venha a ser feita. Mataram meu irmão brutalmente. A gente quer que a Polícia se dedique ao máximo para encontrar os autores desse crime, esses marginais", disse Matheus dos Santos, de 28 anos, irmão da vítima.

Homenagens, comoção e pedidos de justiça marcaram velório | Foto: Layla Mussi

Morador do Caramujo, em Niterói, Wagner deixa uma esposa, um filho de 16 anos e uma filha de 1 ano e 10 meses. Amigos do bairro onde morava em Niterói compareceram em peso ao velório, assim como colegas de trabalho da concessionária. Tiana Palmeira, mãe da vítima, foi a última a deixar o local do enterro e puxou aplausos e canções em homenagem ao filho.

"Agora é mais um que vai para a estatística nesse Rio de Janeiro, São Gonçalo, que está pior que a Faixa de Gaza. Eu não queria ver você aí, meu filho. Você foi muito amado. Que Deus te abençoe e te receba. Eu te amo demais", lamentou a mãe.

"Eu não queria ver você aí, meu filho", lamentou mãe da vítima | Foto: Layla Mussi

O crime segue sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG). O veículo roubado no caso foi encontrado carbonizado horas depois, em Neves. A perícia foi realizada e a Polícia Civil cumpre diligências para apurar a autoria do crime.