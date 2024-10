São Gonçalo promove caminhada do Outubro Rosa

A Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo realiza mais um ato de conscientização para a prevenção dos cânceres de mama e do colo do útero. No próximo sábado (26), será realizada uma caminhada pelo Centro da cidade em alusão à Campanha Outubro Rosa. Todos os gonçalenses estão convidados para participar usando roupas e acessórios na cor rosa.

A concentração será na Praça Estephânia de Carvalho (Praça do Zé Garoto), a partir das 8h. Para participar, basta comparecer ao local. Não há necessidade de inscrição. A caminhada vai até a Praça Dr. Luiz Palmier (popular Praça do Rodo ou Praça da Marisa), onde acontecerá a dispersão.

Leia também:

Rio entra em estágio 2 após intensa troca de tiros na Avenida Brasil, com três feridos

Mamógrafo móvel em São Gonçalo até sábado (26)

“A Caminhada do Outubro Rosa é mais uma ação para lembrar as mulheres que elas devem se cuidar. É um ato para chamar a atenção e mostrar que a prevenção ainda é o melhor ‘remédio’. Fazer o autoexame das mamas e o preventivo anualmente é um dever de todas as mulheres. E caso perceba alguma mudança nas mamas, por menor que seja, deve-se procurar o médico para ser encaminhada para a realização dos demais exames. O diagnóstico precoce é essencial para a possibilidade de cura do câncer”, disse a secretária municipal de Saúde e Defesa Civil, Dra. Bianca Serour.

Programação Outubro Rosa

Atividades de orientação sobre a prevenção dos cânceres estão acontecendo em diferentes unidades de saúde municipais durante todo o mês de outubro. A carreta do mamógrafo móvel do Governo do Estado realiza mamografias e ultrassonografias para as pacientes agendadas pela Central de Regulação na Praça do Zé Garoto até o próximo sábado (26).

O Polo Sanitário Washington Luiz, no Zé Garoto, realiza durante todo o mês de outubro, sempre de segunda a sexta, rodas de conversa, palestras de conscientização sobre o tema e preventivo – diariamente – sem marcação, das 13h às 17h. No Espaço Rosa, o preventivo sem agendamento ainda será realizado nos dias 25 e 26 deste mês.

Para realizar os exames, a paciente precisa estar três dias sem relação sexual, ter passado 10 dias da última menstruação e não pode estar usando pomadas, cremes ou ducha vaginal. Os documentos necessários são: identidade, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência.