Incêndio atinge subestação de estaleiro na Ilha da Conceição, em Niterói; Vídeo

Um incêndio atingiu uma das subestações da fornecedora de equipamentos petrolíferos Baker Hughes, localizada na Ilha da Conceição, em Niterói, na manhã desta quinta-feira (24). Até o momento, não há confirmação de feridos.

As chamas começaram entre 7h e 7h20 por conta de uma falha elétrica em um dos equipamentos. Os bombeiros foram chamados para combater o fogo e todos os funcionários foram retirados do local. Trabalhadores de setores específicos, como operação e logística, foram liberados do serviço.





Chamas atingiram a subestação do estaleiro Divulgação

Vale lembrar que, em situações de emergência, a orientação é retirar-se imediatamente do estabelecimento. Por conta disso, muitos objetos pessoais dos funcionários continuaram dentro da empresa, o que gerou um fluxo grande de indivíduos esperando para recuperar seus pertences.