Floriculturas e funerárias de Niterói se preparam para o Dia de Finados

Os clientes encontram diversas opções de flores, tanto naturais quanto artificiais, sendo as rosas e as monsenhor as mais procuradas - Foto: Layla Mussi

O Dia de Finados, celebrado em 2 de novembro, é marcado pela lembrança de entes queridos. É uma data em que as pessoas visitam os cemitérios para prestar homenagens com flores, velas e reviver as memórias daqueles que partiram. Com a alta movimentação, muitas funerárias e floriculturas já se preparam para receber os visitantes que desejam prestar seus respeitos.

Para atender à demanda, floriculturas e funerárias iniciam os preparativos com antecedência. Wanderlei da Silva, de 62 anos, proprietário da Funerária P.A.F Pós Vida, localizada em frente ao Cemitério Maruí, em Niterói, explica: “Já estamos com tudo comprado, pensando no melhor para os clientes, mas a organização começa no dia 28 de outubro.”

Nas floriculturas da região, o cenário é similar. As vendas são antecipadas para receber os visitantes que preferem ir ao cemitério nos dias 31 de outubro e 1º de novembro. Silvia Brandão, de 61 anos, dona da floricultura Acássia Flores, comentou. “A gente começa a se organizar no dia 30. Tem pessoas que vêm sempre no dia 1º, e no dia 2 já está tudo pronto para a visitação.”



Enquanto muitos aproveitam o feriado, para os trabalhadores desse setor, o dia é marcado por uma intensa demanda. “A movimentação é grande, tanto que trabalhamos em esquema de plantão, com todos os funcionários, e dobramos a equipe no Dia de Finados”, relata Wanderlei.



Os clientes encontram diversas opções de flores, tanto naturais quanto artificiais, sendo as rosas e as monsenhor as mais procuradas. Silvia explica: “Nós preparamos arranjos com flores artificiais, mas também fazemos com florais para evitar a proliferação de mosquitos. No entanto, há quem prefira o tradicional.”



Apesar da preparação, há preocupação com a redução nas vendas, um fenômeno que vem se acentuando nos últimos anos, especialmente após a pandemia. “As floriculturas estão com pouca expectativa. As vendas caem a cada ano porque as pessoas estão perdendo o hábito de visitar os cemitérios como faziam antigamente. Vamos manter a loja florida, mas a expectativa é baixa”, desabafa Silvia.



Programação no cemitério Maruí

O Cemitério Maruí, um dos mais antigos de Niterói, com seu primeiro enterro datado de 1855, contará com um esquema especial para garantir a segurança e a organização durante o Dia de Finados. A Guarda Municipal, a Polícia Militar e a Nittrans irão atuar em conjunto para assegurar a tranquilidade do evento.

“Teremos um esquema especial de trânsito. Entre 8h30 e 9h, a via principal será fechada para o trânsito de veículos, permitindo apenas a passagem de pedestres. Esse esquema é mantido há anos porque sempre funcionou bem”, afirma Vicente Temperini, secretário de Obras e Infraestrutura de Niterói, responsável pela manutenção dos cemitérios.

O Cemitério Maruí é um dos maiores da cidade e, no Dia de Finados, recebe aproximadamente 15 mil pessoas que vão prestar suas homenagens aos entes queridos.

Sob supervisão de Marcela Freitas