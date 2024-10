Pizzaria alemã vendia cocaína para clientes

Pizzaria alemã na cidade de Düsseldorf, Alemanha, tinha esquema de tráfico de drogas para entrega de cocaína aos clientes. De acordo com o inspetor-chefe Michael Graf Von Moltke, a loja era parte de uma rede de crime organizado no estado mais populoso do país, a Renânia do Norte-Vestfália.

"Nós entregamos tudo para você” esse era o slogan utilizado pela pizzaria, que era investigada desde o mês de março deste ano. As investigações se iniciaram após as autoridades descobrirem que a pizza n° 40 vinha com um “brinde”, se tornando um dos pedidos mais populares do estabelecimento. O pedido que ganhou popularidade entre os clientes, acompanhava uma dose de cocaína.

Durante a operação, aproximadamente 150 policiais investigaram 16 unidades em nove cidades. Foi efetuada a prisão de três suspeitos e apreensão de armas escondidas.

Movimento convida a 'esquecer' livros em locais públicos nesta quinta (24); entenda!

Identificado motorista assassinado durante assalto na RJ-104, em SG