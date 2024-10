Movimento convida a 'esquecer' livros em locais públicos nesta quinta (24); entenda!

O coletivo Escritoras Vivas, conhecido por sua atuação no incentivo à leitura e ao fortalecimento de autoras independentes, representará São Gonçalo e Niterói no Movimento Partiu Leitura, promovido pelo Sesc Brasil. A ação acontece nesta quinta-feira (24) em celebração à Semana Nacional do Livro e da Biblioteca, que vai até 29 de outubro, e visa estimular o hábito da leitura e a troca de livros de forma acessível e criativa.

O Movimento Partiu Leitura convida o público a escolher um livro da sua própria estante, deixar uma mensagem especial em seu interior e "abandonar" o exemplar em um espaço público. A proposta é que outras pessoas encontrem esses livros, criando um ciclo de leitura e um intercâmbio de histórias e experiências.

O coletivo gonçalense pretende espalhar diversas obras pelas cidades, incentivando novos leitores a se conectarem com a literatura de uma forma diferente.

Participantes do projeto Coletivo Escritoras Vivas | Foto: Divulgação

“Nossa cidade tem uma cena cultural rica e em crescimento. Fazer parte do Movimento Partiu Leitura é uma forma de mostrar que São Gonçalo também é um espaço de incentivo e amor pela literatura”, destaca Yonara Costa, uma das idealizadoras do coletivo.

Em suas redes sociais, Adriana Dutra, do Sesc Brasil, explica como é simples participar:

"O processo é simples: basta selecionar um livro, escrever uma mensagem explicando que é um presente e deixá-lo em um ponto público, como praças, ônibus, bancos ou qualquer local de grande circulação. Em seguida, é recomendado marcar o perfil do Sesc Brasil (@SescBrasil) nas redes sociais, indicando onde o livro foi deixado".

Mais informações disponíveis nos perfis @SescBrasil, @EscritorasVivas e @FragmentosReais.

Leia também:

Maricá promove Dia D do Outubro Rosa neste sábado (26)

FLIM: Festa Internacional Literária de Maricá será realizada entre os dias 1º e 10 de novembro