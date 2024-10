Dia do Aviador, homenagem a Alberto Santos Dumont

Celebrado no dia 23 de outubro, o Dia do Aviador ou o Dia da Asa, homenageia o primeiro voo realizado em 1906 pelo Pai da Aviação, Alberto Santos Dumont. No mesmo dia, também é comemorado o Dia da Força Aérea Brasileira, que foi fundada em 1941.

Primeiro voo de Santos Dumont

O voo aconteceu com o 14-Bis no campo de Bagatelle, no centro de Paris, França. Os jornais da época chegaram a chamar o brasileiro de “pai da aviação”. A aeronave que voava para evolução e inovação pesava cerca de 250 kg; o material usado no 14-Bis era madeira, bambu e seda japonesa nas asas.

O primeiro voo superou as expectativas, durando o dobro da distância predefinida. Em sete segundos, o 14-Bis sobrevoou 60 metros de distância com dois metros de altura.

O sucesso veio no dia 12 de novembro quando o avião voou 220 metros em 22 segundos, onde não só muitas pessoas observavam, mas também a Comissão Oficial do Aeroclube da França. Na ocasião, Santos Dumont recebeu uma premiação de 1.500 francos.