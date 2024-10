Dançarino Alex Reis mostra sinais de melhora após acidente

Jovem está internado no Hospital Estadual Azevedo Lima - Foto: Divulgação

Jovem está internado no Hospital Estadual Azevedo Lima - Foto: Divulgação

Na manhã desta quarta-feira (23), pessoas próximas ao dançarino Alex Reis Peçanha Júnior, de 31 anos, celebraram uma evolução em seu quadro de saúde. Alex, conhecido por integrar o grupo de funk Os Leleks, sofreu um grave acidente de motocicleta na madrugada do último domingo (13) e, desde então, estava em estado grave no Hospital Estadual Azevedo Lima, em Niterói.

Recentemente extubado, Alex já começou a se alimentar e, tem acordado e interagido com funcionários e familiares.

Em nota, a direção do Hospital Estadual Azevedo Lima informou que o estado de saúde de Alex Reis Peçanha Júnior é estável.



Leia mais:

Dançarino do grupo Os Leleks sofre grave acidente de moto em Niterói

Mega-Sena não tem ganhador e prêmio vai a R$ 55 milhões

Recordando

O acidente ocorreu na madrugada do último domingo (13), quando Alex colidiu com um poste no bairro Fonseca, em Niterói. Desde então, ele esteve em estado crítico, o que mobilizou familiares, amigos e fãs em uma verdadeira corrente de fé e esperança.

Na noite de quarta-feira (16), amigos e familiares realizaram uma roda de oração em frente ao Heal. O grupo se reuniu para orar e entoar hinos evangélicos, pedindo pela recuperação do dançarino. Essa demonstração de união e força reforçou o apoio da comunidade ao artista.