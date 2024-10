Geisy Arruda faz festa para comemorar 15 anos do vestido rosa

Geisy Arruda comemora 15 anos do vestida rosa - Foto: Reprodução/Instagram

Geisy Arruda comemora 15 anos do vestida rosa - Foto: Reprodução/Instagram

Geisy Arruda, de 35 anos, fez uma série de postagens nas suas redes sociais comemorando os 15 anos do polêmico vestido rosa que ela usou para ir à faculdade. "Parabéns para o Vestido Rosa mais polêmico, emblemático e defensor dos Direitos das Mulheres!! Resistimos e Debutamos. Com bolo, guaraná e muitos doces. 15 anos de história!", escreveu ela em seu Instagram.

No ano de 2009, Geisy optou por um vestido para ir à aula na faculdade Uniban, de São Bernardo do Campo. Mal sabia ela que a simples escolha de uma vestimenta mudaria sua vida. Diversos alunos começaram a se aglomerar para xingar a jovem, que na época tinha 20 anos, devido à sua forma de se vestir. Alguns colegas fizeram vídeos ofendendo Geisy, que posteriormente foram publicados no YouTube.

Geisy sofreu diversas ofensas misóginas por parte de seus colegas, chegou a quase ser agredida e precisou da ajuda de professores para conseguir sair da faculdade ilesa. Para deixar a universidade, a jovem foi escoltada pela Polícia Militar, usando um jaleco branco, que era usado por professores, para se cobrir, e deixou a instituição ao som de gritos de "puta". A violência contra a influenciadora continuou na internet após o caso.

Na época, a Uniban decidiu expulsar a loira, mas posteriormente mudou de decisão e ela foi convidada a voltar. Geisy não aceitou e processou a universidade. O fato, extremamente marcante e traumatizante em sua vida, rodou o Brasil e fez com que Arruda ganhasse fama nacional.

“Naquele dia eu me senti muito frágil, me senti culpada também. Mas aí eu consegui ver que eu não era culpada por ser quem eu sou”, diz a famosa. “Hoje eu sou uma mulher mais madura, mas eu tenho cicatrizes daquele dia e venho lutando contra o machismo de maneiras diferentes”, acrescenta.

A influenciadora digital fez uma festa com direito a bolo, salgadinhos e doces em tons de rosa para comemorar sua trajetória. "O vestido pode até ser feio, porém eu fico uma grande gostosa dentro dele", finalizou Geisy.