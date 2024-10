Carine Almeida é representante da Acadêmicos de Niterói no concurso corte do Carnaval 2025 no Rio

A Acadêmicos de Niterói anunciou a passista Carine Almeida como representante da escola no concurso da corte do carnaval carioca. Moradora da cidade sorriso e integrante da ala de passistas da escola, Carine é a aposta da azul e branco em busca da coroa de rainha do carnaval 2025.

Carine é moradora de Niterói, mãe de duas meninas, cursa administração e trabalha como fiscal de loja. Iniciou no mundo do samba em 2016, pela Acadêmicos do Sossego, onde já desfilou como passista e foi mulata show. No carnaval de Niterói passou por agremiações como Folia do Viradouro, Bem Amado, Alegria da Zona Norte e Folia do Viradouro.

Já foi passista da Viradouro de 2018 a 2022, musa dos passistas do Data Vênia Doutor, 2ª Princesa do Bloco Arrasa Tudo e Rainha de bateria da escola de samba Morro do Castro. Atualmente integra a ala de passistas da Acadêmicos do Niterói e da Acadêmicos do Cubango.

"Não tenho palavras para agradecer a confiança da diretoria da agremiação. Será uma honra representar a minha escola no concurso e não medirei esforços para trazer essa coroa para Niterói. Sou cria da comunidade e para mim é mais do que especial poder representar cada integrante da nossa agremiação. Vamos com tudo", revela Carine.