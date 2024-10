Lateral do Flamengo aparece em confusão de torcedores do Peñarol no Rio

Varela, do Flamengo em confusão com torcedores do Peñarol no Recreio - Foto: Reprodução/Vídeo

Varela, do Flamengo em confusão com torcedores do Peñarol no Recreio - Foto: Reprodução/Vídeo

O lateral direito do Flamengo, Guilhermo Varela, foi filmado presente na confusão realizado por torcedores do Peñarol, que aconteceu nessa tarde no Recreio, zona oeste do Rio. O clube carioca informou que o atleta estava tentando tirar conhecidos da confusão.

Torcedores do Peñarol transformaram a praia do Recreio dos Bandeirantes em uma verdadeira praça de guerra na altura do posto 12. Os uruguaios saquearam um quiosque, atearam fogo em motos e entraram em confronto com banhistas e policiais militares munidos de pedras, mesas e cadeiras.

O atleta rubro negro teria ido até o local, após receber á ligação de dois amigos, torcedores do time uruguaio, presentes no tumulto. O jogador treinou na parte da manhã e participou de uma ação de marketing no Ninho do Urubu, depois seguiu para o local para tentar ajudar seus conhecidos e agora está a caminho de uma confraternização do elenco e da comissão técnica no CT do clube.

Varela jogou no início de sua carreira no Peñarol e tem diversos conhecidos que ainda são ligados ao clube. O Flamengo emitiu uma nota sobre o acontecimento:

"O Clube de Regatas do Flamengo esclarece a presença do atleta Varela em vídeos que circulam nas redes sociais. O lateral recebeu a ligação de dois amigos e foi retirá-los da confusão formada na Praia do Recreio. O jogador está a caminho de uma confraternização com elenco e comissão técnica. O assunto está entregue ao VP de Futebol, Marcos Braz".