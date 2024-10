Ciclone pode varrer regiões com ventos de até 100 km/h

A meteorologia está fazendo um alerta sobre a possibilidade de ventos com rajadas de até 100 km/h no Sul do Brasil. Um ciclone extratropical deve se formar na noite desta quarta feira (23) e na madrugada de quinta (24), entre o Uruguai e o estado do Rio Grande do Sul.

Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o ciclone será formado pela interação de áreas de instabilidade a um centro de baixa pressão. O ingresso do fenômeno no Brasil deve se dar pelo oeste e sul do Rio Grande do Sul.

A medida em que o ciclone for se formando, a expectativa é de que ocorram volumes significativos de chuva e a presença de fortes ventos. Apesar da instabilidade no tempo, é esperado que o sol apareça em alguns momentos, no entanto, chuvas e ventos fortes poderão tomar conta do céu na sequência, prevalecendo como força natural decorrente do ciclone.

Embora possam ocorrer rajadas de 100 km/h, o Inmet considera que os ventos mais comuns ficarão entre 50 a 70 km/h.

As instabilidades mais fortes devem ocorrer no oeste, parte do centro e sul do Rio Grande do Sul. Isto deve acontecer após o fenômeno ganhar força no Uruguai e no norte da Argentina. Além disto, como o deslocamento habitual de ciclones é para áreas de alto-mar, tempestades são previstas no oeste do Paraná e centro-oeste do planalto sul de Santa Catarina.

Os volumes de chuvas e as rajadas de vento estão com maior probabilidade de ocorrer em regiões brasileiras próximas ao Uruguai, norte da Argentina e ao Paraguai. Para as demais áreas, a expectativa é que haja ventania, mas que a chuva seja menos intensa.