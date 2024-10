Torcedores do Botafogo soltam fogos em frente ao hotel do Peñarol antes de semifinal da Libertadores

Torcedores do alvinegro soltaram fogos em frente ao Windsor Hotel, onde se encontra a delegação do Peñarol - Foto: Reprodução/Vitor Silva/Botafogo

Na madrugada desta quarta-feira (23), o "clima de Libertadores" se fez presente antes mesmo do confronto entre Botafogo e Peñarol, que duelam pelo jogo de ida nesta quarta-feira (23), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio.

Torcedores do alvinegro soltaram fogos em frente ao Windsor Hotel, entre os postos 3 e 4 na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, onde se encontra a delegação do Peñarol.

Moradores da região registraram o foguetório, que teve início às 3h da manhã, e publicaram vídeos e imagens nas redes sociais. Como de costume em noites que antecedem decisões na Libertadores, a intenção era atrapalhar o repouso da delegação adversária com o intenso foguetório.

Nos vídeos que circulam nas redes sociais é possível ter a dimensão do barulho e os "clarões" nas janelas do hotel por conta dos fogos de artifício. Também é possível ouvir a sirene de um veículo da Polícia Militar e, até mesmo xingamentos a torcedores botafoguenses diante da situação provocada pelos mesmos.

A partida de volta entre Botafogo e Peñarol será no dia 30 de outubro, também às 21h30, no Estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu.