Homem é atropelado após assaltar uma pessoa em Botafogo

Caso aconteceu no Rio - Foto: Divulgação

Um bandido foi atropelado por táxi, no início da tarde desta terça-feira (22), logo após assaltar uma pessoa que estava em um ponto de ônibus em frente ao shopping Rio Sul, em Botafogo, na Zona Sul.

As testemunhas relataram que o homem puxou o cordão de ouro da vítima, e fugiu atravessando a rua quando o veículo o atingiu.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, ele foi socorrido e levado ao hospital Miguel Couto, no Leblon. Até as últimas informações seu quadro não foi divulgado.