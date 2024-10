Farofa de Tanajura: Delícia ou repulsa? O Inusitado prato que divide opiniões

Uma relação de amor e medo. Quem gosta, ama. Mas quem não gosta, sente repulsa só de imaginar. Você sabia que as tanajuras, que tomaram conta do céu de São Gonçalo e Niterói na noite da última segunda-feira, são apreciadas em diversas regiões do Brasil e fazem parte de um cardápio de proteína bem peculiar? Que tal uma farofinha de tanajura?

Há quem prefira comê-las cruas, cozidas em água e sal, torradas com as asas e ferrão, torradas na gordura e sem as asas, ou com acompanhamentos como farinha, pão, macaxeira e até como recheio de pizza. Mas a forma mais comum de consumo é na farofa. O abdômen da tanajura, frito na manteiga e misturado com farinha de mandioca, deve ser bem torrado e, voilá, temos um prato típico de diversas regiões do nordeste brasileiro.

Leia também:

Chuva de tanajura: entenda o fenômeno que atingiu São Gonçalo e Niterói

Morre Yuri Bastos, organizador da Roda Cultural do Alcântara, aos 28 anos

Também conhecida como içá, a tanajura foi comparada ao caviar pelo escritor Monteiro Lobato. Muito nutritiva, a carne da tanajura chega a ter 44% de proteína, enquanto frango e boi possuem 23% e 20%, respectivamente.

Além de saudável, catar tanajura é uma diversão entre adultos e crianças. E aí, pegou algumas? Aproveite e faça uma receitinha!