Polícia prende na Região dos Lagos homem apontado como líder de facção do tráfico em Minas Gerais

Homem é acusado como líder de organização Reponsável pelo fornecimento de drogas na Região do Vale do Aço - Foto: Divulgação/Polícia Civil do Rio

Homem é acusado como líder de organização Reponsável pelo fornecimento de drogas na Região do Vale do Aço - Foto: Divulgação/Polícia Civil do Rio

Policiais civis da 125ª DP (São Pedro da Aldeia) e da Subsecretaria de Inteligência (SSINTE) prenderam um homem apontado como líder de organização e responsável pelo fornecimento de drogas na Região do Vale do Aço, no estado de Minas Gerais. Ilo Coriolano dos Santos foi localizado, nesta terça-feira (22/10), em um condomínio de luxo, em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos fluminense.





Preso foi levado para a Delegacia de São Pedro da Aldeia Divulgação/Polícia Civil

Autor: Divulgação/Polícia Civil

A ação teve apoio do Ministério Público de Minas Gerais. Segundo as investigações, o acusado também era apontado como mentor de homicídios relacionados ao tráfico na região. Ele fugiu para o Estado do Rio de Janeiro, adquiriu documentos falsos e se estabeleceu na Região dos Lagos, onde levava uma vida de luxo em condomínios de alto padrão. Ao ser detido, Ilo dos Santos ainda tentou enganar as equipes e apresentou uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) falsa.



Contra ele foram cumpridos mandados de prisão por organização criminosa e tráfico de drogas. O traficante também foi autuado em flagrante por falsidade ideológica.

Leia também:

Homem é preso em flagrante por importunação sexual em Piabetá



Ministério suspende 12 marcas de azeite por oferecerem risco à saúde