Chuva de tanajura: entenda o fenômeno que atingiu São Gonçalo e Niterói

Na tarde e noite de ontem (22), moradores de São Gonçalo e Niterói se depararam com um fenômeno curioso: a chamada "chuva de tanajura". As tanajuras, que são as formigas fêmeas da espécie saúva, surgem em grandes quantidades, principalmente, após períodos chuvosos de setembro e outubro por conta do seu ciclo de acasalamento, ou seja, de reprodução.

A "chuva de tanajura" acontece quando as formigas saem de seus ninhos para o voo nupcial, uma etapa crucial para a reprodução da espécie. Depois do acasalamento, as fêmeas perdem as asas e vão para o solo, onde começam a construir novos formigueiros. Em algumas regiões do Brasil, essas formigas são apreciadas como iguaria, mas, para a maioria dos moradores de áreas urbanas, o fenômeno causa surpresa e curiosidade.

Apesar de não representar um perigo à saúde, o surgimento das tanajuras em grande quantidade pode gerar incômodos, principalmente pela presença em áreas residenciais e comerciais. Especialistas indicam que, ao perceber a presença de formigueiros próximos a casas, é importante evitar o uso de inseticidas de forma indiscriminada e, se necessário, buscar ajuda profissional para o controle da infestação.



Saúva



As formigas gigantes pertencem a família Saúva e são conhecidas popularmente como tanajuras. Em algumas regiões do país, elas são fritas com manteiga ou óleo e sal servidas com farofa. Do ponto de vista nutricional, o inseto é considerado um alimento com altas concentrações de lipídios e proteínas.