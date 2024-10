FLIM: Festa Internacional Literária de Maricá será realizada entre os dias 1º e 10 de novembro

Com homenagem ao cartunista Ziraldo, a 9ª Festa Literária Internacional de Maricá (FLIM) será realizada entre os dias 1º e 10 de novembro, na orla do Parque Nanci, com palestras, debates, shows e atividades voltadas para crianças, adultos e pessoas com deficiência. A programação acontece das 9h às 20h, incluindo rodas de conversa e talk shows com convidados especiais, entre escritores, artistas e pesquisadores, para um bate-papo com o público.

“A nossa história a gente escreve aqui” é o slogan da edição 2024, que vai reunir escritores premiados, como Itamar Vieira Junior, Teresa Cárdenas, Jacques d'Adesky, Valter Hugo Mãe, Conceição Evaristo, Ondjaki, José Eduardo Agualusa, Luiz Antônio Simas e Thalita Rebouças. A programação também terá a participação dos escritores e professores Celso Vasconcelos, Luiz Antonio Simas e Eliane Potiguara; os cartunistas Aroeira e Miguel Paiva; os cantores Paulinho Moska, Vanessa da Matta e Roberta Sá; o rapper MV Bill; e os atores Tuca Andrada, José de Abreu e Letícia Sabatella, entre outros.

Serão 10 mil metros quadrados somente na área de tendas, que contará com a arena de debates “Papo Flim” (400 lugares), a “Flimzinha” (área infantil) e a “Tenda Literária Flim”, onde estarão disponíveis estandes de 100 editoras e 180 selos para a venda de livros com preços acessíveis. A exposição “heróis quilombolas”, inédita no estado do Rio de Janeiro, vai celebrar a ancestralidade. Haverá ainda espaços de imersão e de tecnologia e robótica, dois palcos para shows, lounge para descanso, estúdio videocast, e área de gastronomia.



“A Flim se consolida como uma atividade permanente do circuito cultural e educacional de Maricá. Ela cresce em tamanho comparada a de 2023. A expectativa é que a gente tenha milhares de pessoas que possam fazer esse mergulho no mundo literário. A Flim fala sobre território elementar. Aqui é um espaço muito central, que faz contato com toda a cidade. É uma festa literária com caráter rotativo, que já aconteceu em diversos bairros da cidade, dando essa ideia de um território vivo que vai se apossando dos aparelhos públicos da cidade”, definiu o prefeito Fabiano Horta.

Papo Flim

A arena de debates Papo Flim vai receber escritores, atores e músicos em rodas de conversas e talk shows ao longo dos dez dias. Na abertura do evento, a partir das 18h do dia 1º/11, os escritores Itamar Vieira Júnior e Jacques d'Adesky debatem sobre “Territórios de resistência: histórias de luta e ancestralidade”. Vencedor dos prêmios Leya, Oceanos e Jabuti, o baiano Itamar Vieira Junior é autor do romance “Torto Arado”, um dos maiores sucessos — de público e de crítica — da literatura brasileira das últimas décadas, tendo sido traduzido em mais de 20 países.

A cultura africana, muito presente na obra de Itamar, estará representada também pela presença de outros convidados, como os angolanos José Eduardo Agualusa e Ondjaki e o português – nascido em Angola – Valter Hugo Mãe. A programação completa será divulgada nos canais de comunicação oficiais da Prefeitura de Maricá e na página do evento no Instagram (@flimrj).

Público infantil

A Flimzinha será toda inspirada na obra de Ziraldo, uma homenagem póstuma ao escritor e cartunista que faleceu em abril, aos 91 anos. Diversos elementos aparecem na ambientação do espaço destinado ao púbico infantil, como os personagens Menino Maluquinho e Professora Maluquinha e a Turma do Pererê.

Além de estandes com venda de livros infantis, a Flimzinha terá contação de histórias, teatro Lambe-Lambe, apresentações musicais da Wandinha, Barbie, o filme e Naruto, e shows da Mangueira do Amanhã, do Passinho Carioca e do Violúdico, entre outros.

A criançada poderá brincar ainda em um parque interativo e lúdico com brinquedos que simulam naves espaciais e instrumentos musicais, paredes de escalada, balanços, túnel e cama elástica. Uma experiência sensorial TEA estará à disposição de crianças autistas. E a horta do Parque Nanci se transforma numa fazendinha com plantações e animais de pequeno porte para visitação.

Imersão interativa

Todas as peças publicitárias foram inspiradas em marcadores de livros e remetem aos ícones da cidade e ao universo literário. No espaço principal do evento, haverá um grande pórtico de entrada do público. Um circuito com ativações interativas estará à disposição para manter até 120 pessoas engajadas simultaneamente.

A ideia é promover uma grande experiência sensorial, com ações interativas para falar sobre “território e cultura”. Toda a ação será guiada por promotores que vão orientar a experiência do público, garantindo um bom fluxo de visitação.

Mumbuca Literária

Os vouchers para compra de livros, batizados de Mumbuca Literária em referência à moeda social de Maricá, serão distribuídos para mais de 30 mil alunos das 77 escolas da rede municipal de ensino, além de 9.460 alunos do ensino superior que integram o programa Passaporte Universitário, professores e servidores das redes municipal e estadual e aposentados da Secretaria de Educação do município. O investimento é de R$ 12 milhões.

“Ano passado foi a primeira vez que alunos do Passaporte Universitário receberam a Mumbuca Literária. Este ano, todos os professores e servidores da rede pública de ensino vão receber vouchers no valor de 200 mumbucas. A nossa festa literária é muito livre e de caráter educativo. Nenhuma feira no Brasil tem tanto volume de livros que chegam às mãos das crianças e dos estudantes. Esse ambiente de debates engrandece as pessoas, o ser humano e traz conhecimento para as crianças, que é o nosso maior público-alvo”, explicou o secretário de Educação de Maricá, Marcio Jardim.