Raduan Circus estreia no São Gonçalo Shopping com programação para toda a família

O Raduan Circus chega ao São Gonçalo Shopping trazendo toda a magia e diversão do universo circense. Com estreia marcada para o dia 26 de outubro de 2024, o circo promete encantar crianças e adultos com algumas atrações clássicas e outras surpreendentes, como malabaristas, equilibristas, acrobatas, palhaços e o impressionante Globo da Vida. O espetáculo é um verdadeiro show de efeitos e cenários, proporcionando momentos inesquecíveis para toda a família.

Além das tradicionais atrações circenses, o Raduan Circus oferece um show especial com personagens infantis, garantindo a diversão dos pequenos. O espetáculo é uma experiência única que mistura encanto e entretenimento em cada apresentação.

As sessões acontecem às quintas e sextas-feiras, sempre às 20h; aos sábados, domingos e feriados, às 16h, 18h e 20h. Os ingressos têm preços acessíveis, com meia-entrada a partir de R$ 10,00, tornando o evento uma excelente opção de lazer para todas as idades.