Funcionário de rede varejista é preso por envolvimento em roubo de carga

Um funcionário de uma rede varejista foi preso, acusado de ligação com o roubo de carga da empresa, com valor estimado em R$ 500 mil. A prisão ocorreu nesta segunda-feira (21), em Mesquita, localizada na Baixada Fluminense.

De acordo com as informações levantadas pelas investigações, o suspeito, de 29 anos, foi o responsável por repassar informações privilegiadas para os criminosos e, como pagamento, teria recebido R$ 40 mil. A ação criminosa ocorreu na Avenida Brasil, na altura de Ramos, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

Leia também:

Sala do Supremo Tribunal Federal pega fogo; Confira as imagens!

Chuva de tanajura: entenda o fenômeno que atingiu São Gonçalo e Niterói

Segundo os policiais da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas, a carga eletrônica da rede foi levada por assaltantes armados com fuzis, que utilizavam toucas ninjas e estavam em dois veículos SUV. Como apontam as investigações, ele trabalhava no estoque da empresa e, por isso, teria repassado informações como a placa do caminhão transportador, o trajeto programado e o valor da carga.