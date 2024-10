Novo sistema levará mais água e desenvolvimento para bairro de São Gonçalo

A rotina no bairro Santa Luzia, em São Gonçalo, está prestes a mudar. E para melhor! Cerca de 20 mil pessoas, entre moradores e comerciantes, vão sentir a diferença no abastecimento de água em suas casas e negócios, graças às novas tubulações que estão sendo implantadas pela Águas do Rio. São mais de quatro quilômetros de obra para garantir mais segurança no fornecimento e preparar a região para um futuro de crescimento. A conclusão está prevista para o próximo mês.

De acordo com Diogo Freitas, gerente executivo da Águas do Rio, a intervenção vai representar um novo momento para o local.

“Esse serviço vai beneficiar moradores, comerciantes e indústrias. A nova tubulação terá três pontos de interligação com redes já existentes e vai passar por importantes vias. A primeira delas já foi realizada na Estrada de Guaxindiba. As outras duas serão na BR-101 e na Avenida Santa Luzia”, disse.

A obra contempla uma região com potencial econômico significativo e tem atraído empresas dos mais diversos segmentos, o que deve significar maior demanda por água em breve.

“Com a rede, a concessionária mantém o compromisso de promover a qualidade de vida aos moradores, além de apoiar o fomento da economia local, oferecendo um serviço mais seguro para que empresas mantenham suas atividades e novos segmentos se instalem na região”, ressaltou Freitas.

Avanço do serviço no município

Esse serviço também vai beneficiar importantes unidades das administrações municipal e estadual do bairro, como escolas públicas e os complexos prisionais Patrícia Acioli e Tiago Teles. Centros de distribuição de bebidas que têm sede em Santa Luzia também sentirão os efeitos da iniciativa.

A implantação da rede em Santa Luzia é mais uma intervenção que a concessionária realiza em São Gonçalo neste ano. E se soma a outras que já beneficiaram bairros como o Largo da Ideia, Eliane, Covanca, Boa Vista, Centro, Monjolos e Galo Branco.