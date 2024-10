Affair misterioso: Maya Massafera afirma ter relacionamento com um jogador do Flamengo

Um dos assuntos mais comentados nas redes sociais, neste domingo (20), foi a notícia de que Maya Massafera está se relacionando com um jogador do Flamengo. Ela, no entanto, não revelou a identidade do atleta.

Até agora nenhum integrante do elenco Rubro-Negro se manifestou publicamente confirmando o relacionamento, o que deixou o público ainda mais curioso sobre esse mistério. Muito ativa nas redes sociais, a influenciadora Maya tem o hábito de compartilhar detalhes íntimos com os seguidores, entretanto dessa vez optou por ser mais discreta e não revelar maiores informações sobre seu affair.

Leia também:

Senador Jorge Kajuru tem vídeos íntimos vazados

Ele voltou: Após um ano, Neymar pode retornar aos gramados nesta segunda-feira pelo Al-Hilal

Maya Massafera revela que está ficando com um jogador do Flamengo.



pic.twitter.com/ofe3fyHDuN — Fut Brasileirão (@futbrasileirao_) October 20, 2024

A influenciadora ficou famosa, no primeiro momento, como Matheus Massafera, mas recentemente passou pela transição de gênero, onde todo o processo foi compartilhado com seus fãs e seguidores. Maya se intitula influenciadora digital, youtuber, apresentadora e produtora de moda. Um dos principais temas abordados por ela em seus vídeos e entrevistas, são estilo de vida, identidade de gênero e moda.