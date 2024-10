Acidente na BR-101 deixa dois mortos e um ferido

Acidente aconteceu no início da manhã de sábado - Foto: Divulgação

Na manhã deste sábado (19), duas pessoas morreram em um acidente na BR-101, em Paraty, no km 540, por volta das 07h35. A colisão, envolvendo um caminhão que transportava carga de peixes, e carro de passeio, resultou em interdição total da rodovia.

O Corpo de Bombeiros registrou o acionamento às 7:21h para o acidente, ocorrido na região de Tarituba. A equipe socorreu o ferido para um hospital da região, enquanto as outras duas vítimas morreram no local.



A ocorrência foi registrada pela 166ªDP (Angra dos Reis) e ainda está em andamento. Após a colisão, equipes da Polícia Rodoviária Federal foram mobilizadas para atender a ocorrência.



A pista foi liberada, mas uma equipe permanece no local para realizar os procedimentos necessários e investigar as causas do acidente.

