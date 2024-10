Família pede ajuda para encontrar adolescente desaparecido em Niterói

Amigos e familiares buscam informações sobre o paradeiro de Gabriel de Souza Magalhães de 17 anos de idade. O jovem está desaparecido desde á última terça feira, quando deixou sua casa no bairro Baldeador, na zona norte de Niterói.

O adolescente foi diagnosticado com esquizofrenia, faz uso de medicamentos controlados e pode ter sofrido um surto. De acordo com á família ele nunca saiu de casa sem avisar.

“Ele saiu de casa após a minha mãe se ausentar da residência, momentaneamente, para buscar uma vaga de emprego. Tudo indica que ele pode ter sofrido um surto e estar vagando pelas ruas, já que não está fazendo uso dos medicamentos. Tememos pela integridade física dele, pois nunca havia ficado fora sem avisar”, disse a irmã, Taissa Magalhães.

Leia também:

Idoso é preso após ataque a garota de programa e cliente em casa de prostituição de SG



Polícia prende Luiz Cicatriz, chefão do Comando Vermelho em Niterói; Vídeo!



O caso foi divulgado no Programa SOS Crianças Desaparecidas, da Fundação para Infância e Adolescência (FIA), que está dando apoio psicossocial à família. Conforme familiares, após as divulgações, Gabriel teria sido visto em Nilópolis e São de Meriti, cidades da Baixada Fluminense. Com apoio de amigos e vizinhos, familiares realizam buscas na região. O caso na 76ª DP (Niterói).



Quem tiver informações sobre o paradeiro do adolescente Gabriel Magalhães pode fazer contato com o Disque-Denúncia (2253-1177) ou o Programa SOS Crianças Desaparecidas (2286-8337/98596-5296). Todas as informações têm a garantia do sigilo e anonimato.