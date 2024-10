Motorista é baleado na RJ-106, na altura da comunidade da Linha, em SG

Um motorista foi baleado na RJ-106, na altura da comunidade da Linha, no Rio do Ouro, em São Gonçalo, na noite dessa sexta-feira (18). A vítima foi socorrida e levada ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê. As circunstâncias de como ocorreu o atentado estão sendo apuradas pela polícia.

* Em apuração