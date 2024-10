Outubro Rosa: agenda da Oncomed e Pró-Onco Mulher segue até o fim do mês, com uma série de eventos

Em continuidade às atividades do Outubro Rosa, as clínicas Oncomed e Pró-Onco Mulher realizam novos eventos nos próximos dias. No sábado (19/10), acontece a 8ª Jornada Médica de Mastologia, das 9h às 12h30, no Hospital Icaraí; e no domingo (20/10), a caminhada na Praia de Icaraí, a partir das 9h. Com apoio da Prefeitura de Niterói, as ações são um chamamento expressivo para a necessidade dos exames preventivos anuais.

Iniciada no último dia 6 com o projeto Yoga na Praia, que reuniu 150 pessoas na praia da Boa Viagem, a programação segue na próxima quarta-feira (23/10), com a roda de conversa “Eu e o Câncer”, das 14h às 17h, na unidade São Francisco da Oncomed; e depois com o “Nosso Dia Pink”, que acontece no dia 26/10, das 9h às 16h, no espaço Reserva Cultural, fechando as ações do mês realizadas pelas duas instituições de Niterói. Ao contrário do Yoga na Praia e da caminhada na praia de Icaraí, abertos ao público em geral, a Jornada de Mastologia, a roda de conversa e o “Nosso Dia Pink” acontecem a partir de inscrições.

Voltada a médicos, a jornada é realizada pelo mastologista Rodrigo Souto, diretor da Pró-Onco Mulher; e os oncologistas Victor Marcondes e Vivian Pontes, da Oncomed. As inscrições para este evento devem ser feitas por mensagem no WhatsApp: (21) 96778-9655.

“Nosso objetivo é proporcionar uma rica troca de experiências com a apresentação e discussão de casos clínicos do câncer, com espaço para o debate”, explica Rodrigo Souto.

Depois das ações do próximo fim de semana, a agenda prossegue no dia 23/10 com uma roda de conversa “Eu e o Câncer”, com Rodrigo Souto e a psicanalista e psicóloga Christiane Couri, gestora de psicologia da Oncomed. Da conversa participam ainda a advogada Solange Pacheco e a psicopedagoga Simone Mattos, autoras de livros em que relatam suas experiências no enfrentamento do câncer. Ao final, haverá um momento para autógrafos dos livros. Para participar também é preciso se inscrever por mensagem no WhatsApp: (21) 97189-1142. As vagas são limitadas.

“Queremos proporcionar uma tarde não só de orientação, mas de muita integração na roda de conversa que terá um momento para perguntas e respostas. A ideia é alertar sobre a importância do diagnóstico precoce, que permite a cura de mais de 90% das mulheres, e assim reforçar que câncer não é igual a morte”, explica Christiane Couri.

SERVIÇO



Eventos da Oncomed e do Pró-Onco Mulher pelo Outubro Rosa

Dia 19: Jornada de Mastologia, das 9h às 12h30, no Hospital Icaraí (Avenida Marquês do Paraná, 233, Centro de Niterói)

Dia 20: Caminhada, às 9h na Praia de Icaraí

Dia 23: Roda de conversa “Eu e o Câncer”, no espaço cultural da Oncomed São Francisco (Rua Arariboia, 6)

Dia 26: “Nosso Dia Pink”, das 9h às 16h, na Reserva Cultural (rua Visconde do Rio Branco, 880, São Domingos)