Ex BBB revela que faturou mais de R$ 500 mil reais com venda de conteúdo adulto

Clara Aguilar que ficou famosa após sua participação no BBB 14, por ter vivido um romance com a ganhadora da edição, revelou aos seus seguidores ter conseguido um faturamento bem alto com suas vendas de conteúdo adulto. Ela fez uma postagem mostrando que teve um faturamento histórico de R$ 564.276, 86 vendendo fotos e vídeos picantes.

"Ainda estou sem acreditar, mas é real, em apenas três meses, consegui alcançar a marca de 500 mil reais! Para muitos, isso já seria o auge, mas eu sinto que isso é só o começo. Esses números representam mais do que dinheiro, eles simbolizam liberdade, independência e a realização de um sonho", disse a produtora de conteúdo.

"Me sinto imensamente grata por fazer parte de uma comunidade onde posso ser eu mesma, criar conteúdo com a minha cara e, ao mesmo tempo, construir um futuro sólido. Saber que tantas pessoas apoiam e valorizam meu trabalho é uma sensação única. Esse marco é apenas o início de uma jornada que estou cada vez mais animada para seguir, com novos projetos e metas ainda maiores, porque o céu é o limite!", celebrou ela.



A paulistana de 36 anos de idade ficou em terceiro lugar na décima quarta edição do Big Brother Brasil, ela e a campeã Vanessa Mesquita protagonizaram o primeiro beijo lésbico da história do reality e o casal tinha um grande apoio dos fãs. O relacionamento não durou muito tempo após o confinamento mas as duas seguem amigas até hoje, com Clara inclusive fazendo o papel de cúpido, já que foi ela que apresentou o músico Thor Moraes á amiga, atual marido de Vanessa.