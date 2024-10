Novas ciclovias melhoram mobilidade em São Gonçalo, mas população ainda enfrenta desafios de adaptação

Com a recente inauguração das ciclovias em alguns bairros de São Gonçalo, que avançam em conjunto com as obras do novo corredor viário da cidade, surgem novas oportunidades para a convivência nas pistas. As ciclovias desempenham um papel fundamental na promoção de uma mobilidade urbana mais eficiente, sustentável e segura. Elas não apenas melhoram o fluxo de tráfego, mas também incentivam o uso da bicicleta como meio de transporte, contribuindo para a saúde e bem-estar da população.

Leia mais:

Caminhada Outubro Rosa une saúde e conscientização na Terceira Idade

Prefeitura de Niterói revitaliza espaço abandonado no bairro de São Lourenço



Ao longo de toda a via da cidade, é possível ver que alguns cidadãos ainda não se adequaram totalmente às novas faixas disponíveis à ciclistas e a pedestres. No bairro Porto Novo, por exemplo, a reportagem de O SÃO GONÇALO flagrou algumas irregularidades, como um motociclista que estava usando a ciclovia, quando deveria estar circulando pela faixa principal. Enquanto isso, no mesmo bairro, um ciclista foi flagrado andando na contramão pela faixa principal, destinada a motos, carros e ônibus, sendo que, logo ao lado, uma extensa ciclovia, destinada aos usuários deste tipo de veículo, estava disponível para uso.

Procurada pela reportagem, a Prefeitura de São Gonçalo informou que as obras do novo corredor viário, realizadas pelo Governo do Estado do Rio, estão em andamento e que todos os trechos serão devidamente sinalizados à medida em que forem entregues.