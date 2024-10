Prefeitura de Niterói revitaliza espaço abandonado no bairro de São Lourenço

O prefeito de Niterói, Axel Grael, visitou, nesta quarta-feira(16), as obras de urbanização da Comunidade do Mineirinho, no bairro de São Lourenço, na Zona Norte da cidade. A localidade já abrigou a antiga fábrica de um tradicional refrigerante e também ficou conhecida como Ponto Cem Réis, por conta do valor da tarifa dos bondes no passado. O local guarda a memória histórica do crescimento econômico de parte da Zona Norte.

A obra está sendo executada pela Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento (Emusa) e é de grande importância para a comunidade local. A intervenção faz parte de um projeto da Prefeitura de revitalização da região.

As equipes já concluíram os trabalhos de drenagem, instalação dos pontos de iluminação em LED, além de novas quadras de areia e de grama sintética, que também receberam novas arquibancadas. Também houve a colocação do piso na área próxima à quadra.



“Essa é mais uma das 500 frentes de obras que temos na cidade. São obras que elevam muito a qualidade de vida, a qualidade urbana e a autoestima das comunidades. Estamos mais uma vez trabalhando em uma área que estava abandonada e sem qualquer tipo de aproveitamento. Agora, a obra ganha esse espaço para a comunidade, atendendo à expectativa dos moradores”, explicou o prefeito Axel Grael.

Ele reforçou que o local está ganhando quadras esportivas, campos de futebol e espaços comunitários, o que melhora muito a qualidade da área.

“É um belo exemplo de como o investimento público pode requalificar o espaço urbano. Teremos uma horta comunitária onde as pessoas poderão se integrar. São vários equipamentos que estarão à disposição da comunidade” afirmou Axel Grael.

No momento, as equipes estão finalizando o espaço que receberá uma horta vertical, a instalação dos quiosques da comunidade e os vestiários da quadra. Além disso, estão sendo instaladas as grades que contornam toda a praça e recuperados os acessos ao espaço.

Com um investimento de R$ 5,4 milhões, a previsão para a conclusão das obras é janeiro de 2025. Em abril deste ano, a Prefeitura de Niterói anunciou um pacote de urbanização que beneficiará dez comunidades nos bairros do Cafubá, Largo da Batalha, Maceió, Santa Rosa, Piratininga, São Francisco e São Lourenço. No total, serão alocados R$ 170 milhões para as melhorias.