Olha a chuva! Previsão aponta virada no tempo para Niterói e São Gonçalo

Fim de semana será de mudança no tempo - Foto: Arquivo/O São Gonçalo

Fim de semana será de mudança no tempo - Foto: Arquivo/O São Gonçalo

Para quem pensava em aproveitar o fim de semana para ir à praia ou passear com a família ao ar livre, talvez seja melhor se replanejar. Segundo o Climatempo, os próximos dias serão marcados por céu nublado e chuva nas cidades de Niterói e São Gonçalo. No domingo (20), as temperaturas irão cair e ficarão na faixa dos 20°C.

A seguir, confira com detalhes a previsão do tempo para o fim de semana:

SÃO GONÇALO

- Quinta-feira (17): Máxima de 25ºC e mínima de 20ºC. Dia com muitas nuvens e algumas aberturas de sol.

- Sexta-feira (18): Máxima de 26ºC e mínima de 20ºC. Dia terá sol e muitas nuvens à tarde. À noite, o céu ficará bastante nublado, mas sem sinal de chuva.

- Sábado (19): Máxima de 24ºC e mínima de 20ºC. Dia nublado com possibilidade de garoa de manhã, chuva à tarde e à noite.

- Domingo (20): Máxima de 21ºC e mínima de 20ºC. Chuva e muitas nuvens pela manhã. À tarde e à noite pode garoar. O nível de umidade ficará na faixa dos 92%.

Leia mais:

Prefeitura de Niterói revitaliza espaço abandonado no bairro de São Lourenço

Presidente Lula afirma que governo continuará monitorando bets

NITERÓI

- Quinta-feira (17): Máxima de 25ºC e mínima de 19ºC. Dia terá muitas nuvens e aberturas de sol pontuais.

- Sexta-feira (18): Máxima de 26ºC e mínima de 20ºC. Dia marcado por sol e muitas nuvens no período da tarde. À noite, o céu continuará bastante nublado, mas sem previsão de chuva.

- Sábado (19): Máxima de 26ºC e mínima de 20ºC. Previsão de garoa pela manhã e chuva no restante do dia e à noite. Umidade ficará na faixa dos 89%.

- Domingo (20): Máxima de 20ºC e mínima de 19ºC. Dia nublado com chuva pela manhã. Possibilidade de garoa à tarde e à noite; e umidade por volta de 92%.