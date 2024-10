Presidente Lula afirma que governo continuará monitorando bets

Nesta quinta-feira (17), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que governo continua monitorando os sites de apostas online, popularmente conhecidos como bets. A medida visa controlar o vício dos jogadores, principalmente entre o público mais jovem.

Em entrevista à rádio Metrópole da Bahia, Lula pontuou que se a regulação não der conta, ele irá acabar com as bets. "Então nós vamos ver se a regulação dá conta, se a regulação der conta está resolvido o problema, se não der conta eu acabo, que fique bem claro. Porque você não tem controle de criança com celular na mão fazendo aposta, nós não queremos isso", destacou o presidente.

Leia também:

Gerente de loja desaparecido em Niterói é encontrado em São Paulo

Procon-RJ esclarece dúvidas sobre o reajuste de mensalidades escolares no Estado do Rio

No início de outubro, o político se reuniu com ministros envolvidos na pauta da regulamentação das casas de apostas e jogos de azar online para definir novas medidas de controle de mercado. "Nós tínhamos uma opção ou acabava definitivamente ou regulava, e nós optamos pela regulação, e me parece que essa semana mais de 2 mil bets saíram de circulação", revelou Lula.