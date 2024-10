"Rio, você é o próximo": Hoje começam os shows de Bruno Mars no Rio

A próxima parada do cantor Bruno Mars será no Rio de Janeiro, e ele já está ansioso para encontrar os cariocas, é o que revela nas últimas postagens das redes sociais, sendo que em uma delas o artista se despede de São Paulo e anuncia que está pronto para os próximos 3 shows na cidade maravilhosa.

“Obrigada São Paulo pelas 6 noites incríveis! Rio, você é o próximo!”, disse Bruno Mars.

Nos stories do Instagram o cantor repostou um vídeo da apresentação da Sinfônica Ambulante, um bloco de carnaval carioca, tocando a canção “Locked out heaven”.



Os fãs foram à loucura com as postagens e aguardam ansiosamente a chegada do astro. “Bem-vindo ao Rio, Bruninhoooo!, escreveu uma internauta. “Pega a visão, Bruno Mars!”, disse outro.

A primeira apresentação, da turnê pelo país, do cantor será nesta quarta-feira (16) e a segunda no final de semana (19 e 20).

A espera pela apresentação começou nesta madrugada, com os fãs armando barracas, com cadeiras e cangas na porta do estádio Nilton Santos, no Engenho de Dentro, Zona Norte do Rio.