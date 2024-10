Em mais um jogo ruim, Vasco perde por 3 a 0 para o São Paulo, pelo Brasileirão

Em mais uma partida em sequência negativa no Brasileirão 2024, o Vasco perdeu por 3 a 0 para o São Paulo, em partida realizada no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. A derrota, mesmo com um time alternativo durante boa parte da partida, coloca o clube carioca 'na berlinda' para o jogo de volta contra o Atlético/MG, em São Januário, nesse sábado (19), para definir quem será o finalista da Copa do Brasil

O São Paulo atacou as falhas do rival, contou com dois gols de Lucas Moura e na maior parte da partida, foi superior ao clube carioca. Com 50 pontos, o Tricolor fica a um do Flamengo, primeiro time no G4 do Brasileirão. Já o Cruz-Maltino, ainda em décimo, vem de sequência ruim no campeonato.

O JOGO



Pela primeira vez, Rafael Paiva escalou Coutinho e Payet entre os titulares. O francês aberto na canhota, o ex-Liverpool jogando por dentro. Não faltou criatividade ao Vasco, que começou com mais posse de bola.



Só que o São Paulo não precisou de muita posse para crescer o jogo. Após erro de passe de Hugo Moura na saída, Luciano teve liberdade para arriscar de fora da área. Léo Jardim, com a visão encoberta, não reagiu ao chute, e viu a bola passar entre as suas pernas.



Se, por um lado, o Tricolor sabia que o caminho para o segundo gol era pela direita, com Erick e Igor Vinícius, por outro o Cruz-Maltino buscava chegar ao fundo para cruzar para Vegetti. O argentino recebeu cruzamento de Paulo Henrique aos 18, e mandou cabeçada para fora.



Em contra-ataque, Erick quase abriu 2 a 0 aos 24. Recebeu de Lucas Moura com liberdade pela direita, trouxe para a perna canhota e bateu colocado. Léo Jardim ficou apenas olhando a bola, que passou raspando a trave.



Philippe Coutinho teve oportunidade mais clara em seguida. Paulo Henrique descolou um grande passe para o camisa 10, que recebeu com liberdade na área. Só que a bola correu um pouco demais. O chute, cruzado, passou por Rafael, mas não encontrou as redes.



Apesar da chance, o time carioca não conseguiu mais, como nos primeiros minutos, trocar passes com tanta qualidade. A reta final da primeira etapa ainda teve lances perigosos tricolores, com Erick e Calleri. Mas o 1 a 0 seguiu no placar.



O São Paulo chegou ao segundo gol logo no primeiro minuto de segundo tempo. Lucas Moura aproveitou uma falha de João Victor e partiu em disparada do campo de defesa até chegar na área. Com liberdade, bateu cruzado de canhota, no contrapé de Léo Jardim, que foi pegar a bola na rede.



O Vasco tentou voltar ao jogo. Primeiro em cabeçada de Maicon, após escanteio de Payet. Depois, Coutinho ficou com sobra de bola na área com muita liberdade para finalizar. Mas não pegou bem na bola e parou em Rafael.



Para cada chance que o Cruz-Maltino tinha de entrar no jogo, o Tricolor criava três ou quatro oportunidades de ampliar o placar. E naturalmente fez: Lucas Moura dessa vez apareceu na área para completar escanteio e marcar de cabeça.



A partir daí, Paiva poupou quem conseguiu poupar. E o time paulista, por sua vez, não pressionou em busca de mais gols. Mas poderia ter feito mais. Calleri recebeu cruzamento sozinho na área aos 42, mas não cabeceou como esperava. Terminou 3 a 0.