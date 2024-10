Virada do ano terá show de Anitta, Ivete, Caetano Veloso e Bethânia, afirma Paes

O prefeito do Rio, Eduardo Paes publicou em seu perfil oficial no X (antigo twitter), que á cidade receberá grandes show na virada do ano. Segundo o político artistas como Anitta, Iveta Sangalo, Caetano Veloso e Bethânia, já estão confirmados. Ele informou que ainda procura uma atração internacional.

"Pediram para eu não vazar mas…. Réveillon no Rio vai ter….CAETANO e BETHÂNIA, IVETE SANGALO E ANITTA! Turistas, Podem reservar seus quartos de hotel! Cariocas, se preparem!", escreveu Paes.

Recentemente, Eduardo falou sobre trazer outra atração, desta vez internacional, para se apresentar na Praia de Copacabana. Durante a campanha, ele afirmou que gostaria de trazer a banda irlandesa U2 para o show no próximo ano, nos moldes do que foi o da Madonna, realizado em maio deste ano.



"Estou decidindo aqui… Beyoncé… U2… Lady Gaga… Adele…. Dá aí a sua opinião!", escreveu o prefeito no último dia 12.

De acordo com a coluna do jornalista Anselmo Gois, do jornal O Globo, a cantora norte americana Beyoncé é até o momento á favorita para trazer seu espetáculo.